لجنة تقصي الحقائق تعتزم إحالة ملف جمعيات الصالحية وحيفا الى النزاهة لوجود شبهات فساد

2021/01/04 | 20:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستضافت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين اليوم وفدا من الاتحاد العام للتعاون برئاسة سعد العبدلي رئيس اللجنة المشرفة على الاتحاد وعددا من رؤساء الاتحادات في المحافظات، وبمشاركة لجنة تقصي الحقائق النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب لمناقشة ملف جمعيات الاسكان في مجمعي الصالحية وحيفا وسط العاصمة بغداد.

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