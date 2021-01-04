التربية توضح: المواد المحذوفة تُدرس لكن لا تدخل في الامتحانات النهائية

2021/01/04 | 20:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}

الناطق باسم التربية حيدر فاروق:

المواد الدراسية المحذوفة المعلنه في وقت سابق تدرس في المدارس وفق الضوابط ولكنها غير داخله في الامتحانات النهائية.

الفحوص داخلة في الامتحانات التمهيدية والعامة بالنسبة للمراحل المنتهية

المواد المتبقية للطلبة المنتظمين تدرس وفق الجداول والخطة المعدة من المعلمين او المدرسين سواء التعليم الإلكتروني او التفاعلي ويتم اعتمادها كدرجات تؤهل للدخول في الامتحان النهائي أي تعتمد في السعي السنوي مثلا مادة الاجتماعيات غير موجودة في الامتحان النهائي وغيرها

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