مدخل إلى عصر الرعب: البرج الثامن - دلور ميقري

2021/01/04 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1غروب الشمس، كان من اللحظات السعيدة عند الولد حكيم.



إنه يعني الخلود إلى الراحة، عقبَ نهارٍ من الكدّ في الحقول والزرائب؛ نهار، يستهله عادةً الأهلُ مع أولى لمسات الفجر على موجودات المكان.



عندئذٍ، كان يمكنه أيضاً رؤية زوارق الصيد، العائدة مع غلالها عبرَ مياه النيل، التي كانت ما تفتأ مذهّبة بفعل أشعة الشمس.



بدَورهم، يرجع الرعاةُ مع القطيع، ليتسلمه منهم المشرفون على الرائب وذلك بعدما يقومون بعدّ ال ......





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