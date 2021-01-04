مستقبل السلم العالمي بعد عام 20 20 - رضي السماك

2021/01/04 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك بانتهاء سنة 2020 والتي طوت معها العقدين الأولين من قرننا الحالي يمكن القول بأنها كانت السنة الأطول بين سنواتهما وذلك لما تخللها من أحداث جسام متسارعة متزاحمة ، وبخاصة في ظل ما سادها من كابوس مرعب تمثل في وباء " كوفيد - 19 " الذي سيبقى على الأرجح جاثماً على صدور البشرية طوال العام الجديد 2021 ، وإن بصورة أخف بعد اكتشاف وتصنيع عدد من اللقاحات المضادة لها ، هي أطول سني العقدين الماضيين ليس بحساب ال ......





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