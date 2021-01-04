سهم تسلا يرتفع لمستوى قياسي جديد

2021/01/04 | 20:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم تسلا لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تجاوز معدل تسليم السيارات توقعات المحللين.

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