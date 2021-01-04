السلطات اللبنانية تعلن الإقفال العام بسبب انتشار فيروس كورونا

2021/01/04 | 20:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، إقفال البلاد العام من يوم الخميس المقبل وحتى أول شهر فبراير/شباط المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأقرت اللجنة الوزارية المخصصة لدرس إقفال البلاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بالإجماع الإقفال الشامل وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة 5 صباحاً، بحسب موقع […]

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