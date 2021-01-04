القانونية النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي ستشرع في البرلمان

2021/01/04 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب سيعمل على تشريع خمسة قوانين مهمة خلال العام الجاري.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب يسعى لإقرار خمسة قوانين مهمة خلال العام الجاري، فضلا عن قوانين أخرى".

وأضاف، أن "قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الجرائم المعلوماتية، وقانون مجلس الوزراء وتشكيلاته، وقانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون الإشراف القضائي، ستكون أبرز القوانين التي ستشرع هذا العام، فضلا عن قوانين أخرى كثيرة".

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