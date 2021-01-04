بالصور.. المهرجان العالمي لصناعة الجمال في الاقليم والعراق

2021/01/04 | 20:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحيل مراسل PUKmedia البيشمركة شهاب احمد في المانيا

وافت المنية يوم الاحد، الكاتب والصحفي والبيشمركة العتيد "شهاب عثمان"، متأثرا باصابته بفايروس كورونا باحد مستشفيات المانيا.

الراحل شهاب عثمان، من المراسلين النشطاء لـ عالم كوردي يحصل على جائزة الفيزياء الكندية رمان حلبجة يجتاح اوروبا

جهاكير: نأمل من حكومة الاقليم التجاوب في ملف اغلاق مخيمات النازحين

اكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية علي عباس جهاكير عدم وجود خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لاغلاق مخيمات النازحين في الاقليم.

وشدد جهاكير...

هديل طلال: نحتاج لاعلام يسلط الضوء على الامتزاج الثقافي الكوردي العربي هدى حاطوم: الشعر يتراجع يوما بعد يوم

مراقبون ومحللون: الحكومة اخفقت أمنياً خلال 2020

تتفق رؤى محللون ومراقبون في الشأن الامني والسياسي ان الحكومة الاتحادية لم تكن موفقة في ادارة الشأن الامني خلال العام المنصرم 2020 على الاصعدة الجنائية ومجابهة تنظيم داعش الارهابي.

المحلل وا...

مؤيد محمد: الموسيقى لغة عالمية يتناولها الجميع دون تحيز كركوك...



امنيات الصحفيين والادباء في العام الجديد

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