الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع في مخازن تجارية بسوق الحلة في بابل

2021/01/04 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اخماد حريق اندلع في مخازن تجارية في سوق الحلة في محافظة بابل، بسبب “مولدة كهربائية”. وذكر بيان للمديرية، تلقى “ناس” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل سوق الحلة الكبير مساء هذا اليوم”، مبينا أن “مديرية الدفاع المدني في محافظة …

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