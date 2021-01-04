التربية تؤكد دخول الفحوص في الامتحانات التمهيدية والعامة للمراحل المنتهية

2021/01/04 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن الفحوص داخلة في الامتحانات التمهيدية والعامة بالنسبة للمراحل المنتهية.وأضافت الوزارة، بحسب صحيفة “الصباح” الرسمية، أن ” وزارة التربية: المواد المتبقية للطلبة المنتظمين تدرس وفق الجداول والخطة المعدة من المعلمين او المدرسين سواء التعليم الإلكتروني او التفاعلي ويتم اعتمادها كدرجات تؤهل للدخول في الامتحان النهائي أي …

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