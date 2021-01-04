الكرخ بلا وفيات مع انخفاض الحصيلة الوبائية وتزايد حالات الشفاء

2021/01/04 | 21:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.





وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الاصابات 127 موزعة كالآتي:

أبو دشير 1

أبو غريب --------------39

الإسكان----------------3

الاعلام-----------------4

البياع------------------2

التاجي-----------------1

الحرية-----------------5

الدورة-----------------9

السيدية----------------2

الشعلة-----------------3

الصالحية ---------------1

الطارمية---------------4

العامرية----------------5

الغزالية----------------2

القادسية---------------1

الكاظمية---------------1

المحمودية-------------4

المنصور ---------------4

المواصلات-------------1

الوشاش---------------2

اليرموك---------------5

اليوسفية--------------1

جكوك----------------1

حي الجامعة-----------8

حي الجهاد-------------1

حي الخضراء-----------2

حي العامل-------------3

حي العدل --------------1

سبع البور --------------2

كرادة مريم-------------1

ناحية الرشيد------------2

سكنةجانب الرصافة ------2

محافظة بابل-----------3

محافظة واسط ----------1

الشفاء :

260

الوفيات:

لا توجد

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