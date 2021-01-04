روسيا: قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم كان متوقعا

2021/01/04 | 21:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى أن قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كان “خطوة متوقعة، لكنها قابلة للتراجع عنها”.وكتب أوليانوف على “تويتر”: “أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، الخطوة متوقعة في ضوء القانون الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخرا.والأمر الرئيسي هو أن هذه الخطوة تظل قابلة للتراجع عنها في إطار تطبيع محتمل”.وأشار إلى أن “روسيا غير راضية عن رفض طهران الإضافي لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.وأضاف: “لا يوجد شيء يمكن التهويل له.البرنامج النووي الإيراني شفاف تماما ويمكن التحقق منه، من الضروري التركيز على […]

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