ايران تعرب عن 'استيائها' من سلوك العراق تجاه العقوبات

2021/01/04 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعربت الحكومة الإيرانية، عن "استيائها" من سلوك العراق وأفغانستان خلال اجتماع للأمم المتحدة لمراجعة العقوبات على إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في تصريح تناقلته وسائل إعلام فارسية، اليوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021، إن "الحكومة الإيرانية مستاءة من سلوك العراق وأفغانستان خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة لمراجعة العقوبات على إيران".

وتأتي هذه التصريحات بعد امتناع الحكومة العراقية عن التصويت لصالح طهران بخصوص الاقتراح الأميركي بإحياء لجنة العقوبات على إيران في الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد لمراجعة ميزانية الأمم المتحدة عام 2021، شهد امتناع المندوب العراقي عن التصويت لاقتراح الحكومة الاميركية، بعد عدم الموافقة عليه بمعارضة 110 أصوات، كما شهد عدم مشاركة المندوب الأفغاني.

وقال السفير العراقي في طهران، نصير عبد المحسن عبد الله، لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" إن رئيس الوزراء العراقي بعث برسالة إلى إيران أكد فيها أنه لا يدعم "أي قرار" ضد إيران، وأنه "تم تشكيل لجنة للنظر في الموضوع".

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