الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل سوق الحلة الكبير

2021/01/04 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، تمكن فرق الدفاع المدني في بابل من اخماد حريق اندلع داخل سوق الحلة الكبير، مشيرة إلى ان الحادث لم يسفر عن وقوع اصابات او خسائر بشرية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (4 كانون الثاني 2021)، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل سوق الحلة الكبير".

وأضاف البيان، حيث "شرعت مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل بـ 12 فرقة اطفاء لاخماد الحريق، والتي عملت حال وصولها على تطويق النيران بعد ان اندلعت داخل 5 مخازن تجارية لبيع للملابس وابعدت النيران عن عدد كبير من المحلات التجارية المجاورة".

وتابع، ان فرق الدفاع المدني "انهت الحريق بوقت قياسي دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

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