2021/01/04 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وليد القططي إن دور الشهيد القائد قاسم سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية هو ترجمة وتجسيد لدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه فلسطين قضية وشعبا ومقاومة.وأضاف القططي في حديث صحفي اليوم الاثنين في بيروت أن الشهيد سليماني ترجم هذا الدعم في الواقع العملي ولمسناه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القططي: دور سليماني جسد موقف إيران الثابت تجاه فلسطين المركز الخبري الوطني.

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