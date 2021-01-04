2021/01/04 | 21:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد بالجهود المتواصلة لوزارة البيشمركة في حكومة أقليم كوردستان وما يقدمونه من دماء وتضحيات جسام من أجل حماية أرواح المواطنين وحفظ الأمن الإستقرار في الأقليم، والتنسيق مع بقية صنوف القوات العراقية في مواجهة الارهاب وتحرير المدن.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الإثنين 4/1/2021 مبنى وزارة البيشمركة، حسب بيان لاعلام مكتبه، مبينا ان الزيارة جاءت برفقة النائب ناصر هركي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما كان في استقبالهم شورش إسماعيل وزير البيشمركة وسربست لزگين وكيل وزارة البيشمركة.

الحداد وفي اجتماع موسع حضره الفريق رئيس هيئة الاركان، والفريق أمين عام الوزارة، وكبار الضباط، أكد، حسب البيان، على ضرورة النهوض بواقع وزارة البيشمركة وتطوير القدرات القتالية، وتحديث الخطط وإستكمال الجهود لعملية بناء قوات البيشمركة كجزء أساس في منظومة الدفاع العراقية بما يتناسب وحجم التحديات الراهنة لتثبيت دعائم الأمن.

واشار كذلك، إلى أهمية إستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين بغداد وأربيل عن طريق اللجان النيابية والتنسيق المباشر بين وزارة الدفاع في الحكومة الإتحادية ووزارة البيشمركة لمسك الأرض وتوحيد الجهود صفاً واحداً للوقوف وبحزم ضد كل من يحاول عبثاً زعزعة الأمن والإستقرار في عموم البلاد.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يشيد بجهود وتضحيات البيشمركة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يشيد بجهود وتضحيات البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).