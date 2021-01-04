2021/01/04 | 21:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحثت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تداعيات حادث ناقلة النفط “بولو” التابعة لشركة “سومو”، فيما أكدت على ضرورة احترام الضوابط البحرية وحمايتها.وذكر بيان للوزارة، أنه “بحسب توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، بحثت الوزارة متمثلة بالكادر المتقدم للشركة العامة لموانئ العراق تداعيات حادث ناقلة النفط ( بولو ) التي تعمل لصالح شركة سومو”.وأضاف البيان أن “مدير عام شركة الموانئ فرحان محيسن الفرطوسي بيّن أن الادارة العليا للشركة ناقشت تقرير غرفة العمليات التي شُكلت برئاسة معاون المدير العام أثناء حادث الناقلة (بولو)”.وأكد الفرطوسي على “ضرورة احترام سيادة القانون وعدم التجاوز على صلاحيات الشركة العامة لموانئ العراق”، موضحاً أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تتحدث عن أعمال خارجة عن الضوابط في المياه العراقية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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