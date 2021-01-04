2021/01/04 | 21:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحثت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تداعيات حادث ناقلة النفط “بولو” التابعة لشركة “سومو”، فيما أكدت على ضرورة احترام الضوابط البحرية وحمايتها.وذكر بيان للوزارة، أنه “بحسب توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، بحثت الوزارة متمثلة بالكادر المتقدم للشركة العامة لموانئ العراق تداعيات حادث ناقلة النفط ( بولو ) التي تعمل لصالح شركة سومو”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تتحدث عن ’أعمال خارجة عن الضوابط في المياه العراقية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تتحدث عن ’أعمال خارجة عن الضوابط في المياه العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).