وزارة النقل تتحدث عن ’أعمال خارجة عن الضوابط’ في المياه العراقية

2021/01/04 | 21:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحثت وزارة النقل، الاثنين، تداعيات حادث ناقلة النفط "بولو" التابعة لشركة "سومو"، فيما أكدت على ضرورة احترام الضوابط البحرية وحمايتها.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021)، أنه "بحسب توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي، بحثت الوزارة متمثلة بالكادر المتقدم للشركة العامة لموانئ العراق تداعيات حادث ناقلة النفط ( بولو ) التي تعمل لصالح شركة سومو".

وأضاف البيان أن "مدير عام شركة الموانئ فرحان محيسن الفرطوسي بيّن أن الادارة العليا للشركة ناقشت تقرير غرفة العمليات التي شُكلت برئاسة معاون المدير العام أثناء حادث الناقلة (بولو)".

وأكد الفرطوسي على "ضرورة احترام سيادة القانون وعدم التجاوز على صلاحيات الشركة العامة لموانئ العراق"، موضحاً أن "ممارسة الاعمال البحرية في المياه الاقليمية العراقية شهدت مؤخراً عدد من الاعمال الخارجة عن الضوابط البحرية".

وذكر البيان أن "الناقلة (بولو) تعمل لصالح وزارة النفط / سومو والتي تختص بتصدير النفط العراقي حيث تم إلصاق لغم بحري ببدنها الخارجي وكان لكوادر الشركة العامة لموانئ العراق دور كبير في المساهمة برفع اللغم عن بدن الناقلة".

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