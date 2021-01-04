2021/01/04 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تنطلق بوم الاربعاء المقبل مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مواجهات، أذ يلتقي المتصدر نفط الوسط مع مضيفه فريق الصناعات الكهربائية الذي يحتل المركز التاسع عشر (ما قبل الاخير) في المباراة التي ستقام على ملعب الصناعة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وفي الوقت ذاته يضيف ملعب الساحر احمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكرخ يلتقي القوة الجوية والشرطة يواجه النفط الاربعاء المقبل بدوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

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