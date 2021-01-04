الداخلية تكشف عن أبرز هدف يقف وراء عمليات القضاء على السلاح المنفلت

2021/01/04 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، الإثنين، أن عمليات القضاء على السلاح المنفلت تهدف لتهيئة الاجواء الانتخابية الآمن والمستقرة للناخبين الذين ينون الادلاء باصواتهم في الانتخابات المبكرة المقبلة.

وقال المحنا في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "ستراتيجية وزارة الداخلية في عملياتها ضد السلاح المنفلت تهدف لتأمين جو انتخابي يمكن من خلاله أن يشارك الجميع باجواء انتخابية مستقرة على المستوى الأمني، وعلى هذا الاساس انطلقت عملياتنا الأمنية".

واضاف أن "حملات نزع السلاح غير المرخص، جزء من الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية للقضاء على السلاح المنفلت الذي يهدد الأمن المجتمعي في البلاد".

وتابع أن "هنالك عمليات مستمرة للقضاء على السلاح المنفلت بدأت منذ 8 اشهر وتستمر بوتيرة متصاعدة وتشمل مناطق شمال بغداد واطراف بغداد وجنوب البلاد مثل محافظة البصرة وميسان وغيرها".

وبين المحنا ان "القوات الأمنية تمكنت في هذه العمليات من جمع آلاف القطع من الاسلحة المتوسطة والخفيفة وبانواع مختلفة، مبينا أن العمليات نجحت في تحقيق اهدافها بعدد من المناطق".

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