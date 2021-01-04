الكويت تعلن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

2021/01/04 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير الخارجية الكويتي مساء يوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

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