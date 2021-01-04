رئيس نادي النجف : استحقاقات اللاعبين ستدفع قبل الموعد المحدد

2021/01/04 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي رضوان الكندي ان استحقاقات اللاعبين المالية ستدفع لهم قبل الموعد المحدد.وقال الكندي في تصريح صحفي ان" كافة مستحقات اللاعبين سوف تسلم بموعد اقصاه 15/1/2021 ".وأوضح الكندي، ان "الادارة عازمة على توفير كل مستلزمات الفريق وسبل نجاحه وإظهاره بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه العريق"./انتهى

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