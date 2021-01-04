الاشتباه بسيارة مفخخة في نيويورك والشرطة تخلي مركز تسوق

2021/01/04 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أخلت الشرطة الأميركية مركز تسوق في منطقة كوينز بولاية نيويورك بعد الاشتباه بسيارة مفخخة بعبوات غاز البروبان.

وبحسب الـ”ديلي ميل” فإن الشرطة أخلت مركز كوينز بليس التجاري بعد أن تلقت مكالمة بشأن السيارة المشبوهة المتوقفة على طول شارع كوينز بوليفارد حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت نيويورك.

وقامت فرقة المتفجرات التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك بالتحقق من السيارة وأعلنت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وفقا لقناة “NBC” فإن المواطنين اتصلوا بالشرطة بعد رؤية علب صغيرة موجودة على المقعد الخلفي للسيارة والتي ظهر أن لوحت ترخصيها مسروقة.

وذكرت الشبكة أن العلب كان ملصقا عليها عبارة Black Lives Matter، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن السائق.

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