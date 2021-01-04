الحشد الشعبي يضبط وكرا للعبوات الناسفة ويحبط سيناريو ارهابي جديد في ديالى

2021/01/04 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، عن ضبط وكر للعبوات الناسفة في شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الاستخباري للحشد الشعبي وقطعات الجيش اسهمت في الوصول الى وكر سري في قاطع شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) يستخدم لاخفاء العبوات الناسفة من اجل نصبها في الطرقات الزراعية خاصة لاستهداف الجيش والحشد الشعبي”.

واضاف، التميمي،ان” العبوات الناسفة تم التعامل معها من قبل جهد الفرقة الخامسة مؤكدا بانها كان مهيا لسيناريو اجرامي جديد الا انه جرى احباطه من خلال الجهد الاستخباري مؤكدا بان اكثر 10 اوكار لداعش تم ضبطها خلال الاسابيع 4 الماضية في قاطع شمال المقدادية وبساتينها المترامية”.

وينتشر الحشد الشعبي في قاطع شمال قضاء المقدادية وهو يؤمن العديد من القرى المحررة”.انتهى 25 ف

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