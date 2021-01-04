السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بينهما

2021/01/04 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قالت وكالة رويترز إن السعودية وقطر اتفقتان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية اعتبارا من مساء اليوم الاثنين.ونقلت رويترز عن مسؤول كويتي أن السعودية ستفتح الحدود البرية والمجال الجوي أمام قطر.وقال مسؤول كبير بإدارة ترامب: ”تم التوصل إلى انفراجة في النزاع بين السعودية قطر وبلدان أخرى، والتوقيع الثلاثاء على …

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