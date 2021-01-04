الاقتصاد النيابية: رفع سعر صرف الدولار ليس إجراءً وقتيا وسيخلق كسادا كبيرا في السوق

2021/01/04 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان قرار الحكومة والبنك المركزي برفع سعر صرف الدولار ليس إجراءً وقتيا، وانما سيأخذ وقتا طويلا، محذرين من خلق كساد كبير في السوق نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن.وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودت،ان سعر صرف الدولار الجديد تضمن في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، […]

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