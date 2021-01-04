الكويت تعلن اتفاقاً مهماً بخصوص قطر والسعودية

2021/01/04 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير خارجية الكويت:

أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي من أجل توقيع بيان قمة العلا

تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم

تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين قطر والسعودية بدءا من مساء اليوم

تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة

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