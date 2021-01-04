تحرير فتاة ايزيدية من بلدة البصيرة في سوريا

2021/01/04 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الحسكة اعلن البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة عن استلامه لفتاة ايزيدية من مركز أسايش المرأة في إقليم الجزيرة بعد ان كانت تعيش في ظروف صعبة في بلدة البصيرة السورية.وافاد مراسل “ايزيدي24” في الحسكة أن “الفتاة تدعى عاصمة جاسم خدر وتبلغ من العمر 20 سنة”، مؤكداً أنه “لسوء حالتها النفسية لا تعلم …

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