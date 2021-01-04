المكسيك تحتفل بمرور 500 سنة على تأسيسها

2021/01/04 | 21:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تحتفل المكسيك، اليوم الإثنين، بمرور 500 عام على تأسيسها، حيث زينت الممرات المائية بمكسيكو سيتي بألوان زاهية مبهجة.وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن “عام 2021 سيكون “عام الاستقلال والعظمة ” للمكسيك، حيث لن يتم الاحتفال بمرور 500 عام على تأسيس مكسيكو سيتي فحسب ولكن أيضا على مرور 200 عام منذ استقلال المكسيك عن إسبانيا”.وقالت مديرة التسويق والاتصالات في مكسيكو سيتي، بولينا فيلترين، إنه “سيكون عام 2021 عاما رائعا للمدينة، فهي مدينة ترحب بالجميع وتوفر موطنا للأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات، مما أدى إلى هجين ثقافي فريد”.وأضافت: “آمل أن يصبح هذا سببا آخر للمسافرين الدوليين […]

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