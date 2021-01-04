انفراجة بالأزمة الخليجية.. الإعلان عن اتفاق سعودي قطري وبيان لمحمد بن سلمان

2021/01/04 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت، الاثنين، عن اتفاق سعودي قطري ينص على فتح الحدود والأجواء بين البلدين.كما أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بيانا أكد فيه أن "قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون - بحول الله - قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

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