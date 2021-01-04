محدث.. الذهب يقفز 51 دولاراً عند التسوية مع خسائر الأسهم

2021/01/04 | 21:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 51 دولاراً عند تسوية أولى جلسات العام الجديد، اليوم الاثنين، مع هبوط قوي للأسهم الأمريكية.

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