عضو بالفيدرالي يتوقع استمرار السياسة النقدية التيسيرية لفترة طويلة

2021/01/04 | 21:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن المركزي الأمريكي ليس قريبًا من إنهاء سياسته النقدية التيسيرية، مضيفاً أن اللقاحات قد تضع جائحة كورونا تحت السيطرة

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