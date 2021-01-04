بعد سجنه لنحو 3 عقود.. تعويض بملايين الدولارات لمتهم بريء

2021/01/04 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وافق المجلس البلدي في مدينة فيلادلفيا الاميركية، على تعويض "خرافي" للمتهم البريء تشيستر هولمان بعد أن قضى 28 عاما ظلما في السجن بتهمة قتل لم يرتكبها، حيث حصل على تعويض بنحو 10 ملايين دولار.

وذكرت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر"، ان "مدينة فيلادلفيا على دفع تعويض قيمته 9.8 مليون دولار، في واحدة من أكبر تسويات الإدانة غير المشروعة في تاريخها".

واضافت، ان "تشيستر هولمان كان يبلغ من العمر 21 عاما، عندما اتهم في عام 1991 بقتل طالب في عملية سطو فاشلة بمدينة فيلادلفيا، ويعمل حينها سائقا للسيارات المصفحة، ولم يكن لديه أي سجل إجرامي".

وأكد هولمان ومحاموه أنه كان "مستهدفا لأنه رجل أسود يقود سيارة دفع رباعي بيضاء"، التي كانت تطابق وصف سيارة شوهدت وهي تغادر مسرح الجريمة.

ولم يربط أي دليل مادي بينه وبين إطلاق النار على تاي جونغ هو، الطالب في جامعة بنسلفانيا.

وكانت وحدة "نزاهة الإدانة" التابعة للنائب العام لاري كراسنر، قد وافقت على مراجعة قضيته في عام 2018.



وخلصت الوحدة إلى أنه من شبه المستحيل أن يكون قد نفذ عملية القتل.

وفي عام 2019، أمر قاض بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 49 عاما، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود أمضاها وراء القضبان، وقال القاضي إن الشرطة والمدعون حينذاك، أقاموا قضيتهم على أقوال ملفقة من أشخاص اعتمدوا عليهم كشهود.

ولاقت هذه القضية اهتماما واسعا، بعد أن تم تناولها في سلسلة "The Innocence Files" التي عرضت على نتفليكس، والتي تسلط الضوء على الإدانات الخاطئة.

وقال هولمان في بيان: "لا توجد كلمات تعبر عما أُخذ مني، لكن هذه التسوية تغلق فصلا صعبا في حياتي أنا وعائلتي، والآن نبدأ فصلا جديدا".

وعلى الرغم من التسوية التي تم التوصل لها، فإن مسؤولي الشرطة والمدينة لم يعترفوا بارتكاب أي خطأ، كجزء من صفقة التسوية.

ا.ح

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