تباين الآراء حول تحور كورونا في العراق

2021/01/04 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد خبير في المجال البايولوجي حدوث تحورات وتطورات لفايروس كورونا في العراق في الوقت الحالي.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير البايولوجي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين: انه من المستبعد تحول وتطور الفايروس الى السلالة الجديدة، في الوقت الحالي.

واضاف: انه وعلى الرغم من اغلاق المطارات لمنع تفشي ونقل الفايروس للدول المجاورة مع بريطانيا الا ان الفايروس تفشى وانتقل الى بلدان اخرى، لافتا الى ان الفايروس قلل من قوته في المنطقة وخصوصا في العراق.

واستبعد محي حدوث تحور وتطور في الفايروس في الوقت الحالي لتكون السلالة الجديدة منه، الا انه أكد ان الاحتمال موجود ولكن للمستقبل البعيد، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم حدوث اي تراخ او اهمال في ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

من جانبه قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، يوم الاثنين، إن المناعة المجتمعية بدأت تظهر مع انخفاض معدلات الإصابة بفايروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الرسمية.

وأضاف الحلفي، أن كورونا يمكن أن يتحور داخل العراق، والخوف ليس من الوافدين فقط، مبينا أن التحذير من لقاح فايروس كورونا لم يردنا بشكل رسمي، متابعاً: "لدينا اتصالات مع شركات عالمية منتجة للقاح كورونا".

PUKmedia هاميار علي

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