2021/01/04 | 22:03 - المصدر: سفن سكاي

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صوتت الاتحادات الرياضية بالاجماع في اجتماع الاتحادات الرياضية مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال و الرئيس السابق للجنة الاولمبية رعد حمودي على اللجنة الثلاثية التي ستقوم برسم خارطة طريق اللجنة الاولمبية واجراء انتخابات باسرع وقت ممكن.

اللجنة تكونت من ( قاسم الخاكاني عميد كلية التربية الرياضة بجامعة بغداد – ازاد حسن قادر استاذ بكلية التربية الرياضة بجامعة صلاح الدين – د.



اكرم نعيم عطوان مدير عام في الشباب والرياضة).

ستأخذ هذه اللجنة على عاتقها اعداد مستقبل جديد للجنة الاولمبية من خلال رسم خارطة الطريق التي تسبق الانتخابات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحادات الرياضية تصوت على تشكيل لجنة ثلاثية تقود المرحلة الانتقالية للبيت الاولمبي 7 SKY TV.

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