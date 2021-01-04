السعودية وقطر تعيدان افتتاح حدودهما البرية والبحرية قبيل ’قمة العلا’

2021/01/04 | 22:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتفقت السعودية وقطر، الاثنين، على فتح كافة الحدود والاجواء بينهما، قبيل ساعة من عقد "القمة الخليجية".

ونقلت قناة "الجزيرة" سلسلة اخبار عاجلة، تابعها "ناس"، (4 كانون الاول 2021)، مفادها أن "أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي من أجل توقيع بيان قمة العلا"، مبينة أنه "تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم".

واشارت الى أنه "تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين قطر والسعودية بدءا من مساء اليوم، وتم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة".

وقال ولي العهد السعودي، إن "قمة مجلس التعاون ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم التطلعات نحو لم الشمل والتضامن".

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