2021/01/04 | 22:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية ترفض وترد على بيان لاحد النواب طالب بالغاء مؤسستي الشهداء والسجناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/04 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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