2021/01/04 | 22:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة الكورية الجنوبية "دايو للهندسة والإنشاءات"، الاثنين، توقيعها صفقة بناء منشآت في ميناء الفاو بالبصرة مع الحكومة العراقية بقيمة 2,7 مليار ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية توقع صفقة مع دايو الكورية بقيمة 2,7 مليار دولار ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية توقع صفقة مع دايو الكورية بقيمة 2,7 مليار دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).