تحديد موعد إنتهاء حالة الإنذار ببغداد وتصريح رسمي يحسم الموقف بشأن ’’حظر التجوال’’

2021/01/04 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مكتب القائد للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ، الاثنين 4-1-2021، عن الموقف الامني وطبيعة التحضيرات الجارية لإحياء عيد الجيش العراقي في 6 كانون الثاني الجاري.وقال رسول في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم ) إن "الاستعدادات تجري على قدم وساق لاحياء الذكرى المئة لعيد الجيش وهناك استعراض سيكون مختلفاً ومميزاً".وول طبيعة الاجراءات المتخذة في الساعات المقبلة اوضح إن "الاجراءات الامنية ستكون طبيعية ولحد هذه اللحظة لا يوجد قرار بحظر التجوال أو قطع الطرق وفي حال صدر قرار سيبلغ به المواطنون عبر القنوات الرسمية".بدوره ، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم المحمداوي، الإثنين، 04 كانون الثاني، 2021، أن موعد انتهاء حالة الانذار القصوى في العاصمة بغداد، مرتبط بانتهاء مراسيم ذكرى عيد الجيش العراقي في اليوم السادس من الشهر الجاري.وقال المحمداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الأمني في بغداد مستقر، وتحت سيطرة القوات الأمنية، اما بالنسبة للانتشار الأمني فإنه يحصل وفق خطة أمنية لتأمين مراسيم احياء عيد الجيش العراقي".واضاف أن "هذه الخطة الأمنية أو (حالة الانذار)، سوف تنتهي بعد انتهاء مراسيم عيد الجيش العراقي، والتي ستشهد عمليات استعراضية تشارك فيها مختلف الصنوف"، لافتا إلى أن "الخطة الأمنية التي تشهدها العاصمة تطبق كل عام وليست بالأمر الجديد".ويحتفل العراقيون بالذكرى المئوية، لتأسيس الجيش العراقي، الذي تأسس عام 1921.ونشرت وزارة الدفاع، واحدة من الاغاني التي انتجت هذا العام، احتفالاً بذكرى تأسيس الجيش المئوية، حيث اداها الفنان العراقي محمد السالم، وكتب كلماتها الشاعر قصي عيسى.وتحل يوم الاربعاء المقبل، السادس من كانون الثاني ذكرى مرور مائة عام على تأسيس جيش العراق الوطني عام 1921 بتأسيس نواته الوطنية (فوج موسى الكاظم).ومنذ الجمعة الماضية تفرض القوات الامنية حالة الانذار وسط انتشار امني مكثف بالعاصمة بغداد.

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