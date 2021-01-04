بعد فشل المفاوضات مع شهد.. إدارة النجف تحاول إقناع حسن أحمد بالعودة لتدريب الفريق

2021/01/04 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أشار مدرب فريق النجف بكرة القدم (المستقيل) حسن أحمد، الى وجود محاولات من قبل إدارة النادي لإقناعه بالعدول عن إستقالته والعودة لتدريب الفريق بعد فشل المفاوضات مع المدرب الجديد عبد الغني شهد لإستلام المهمة خلفا لأحمد.

وقال حسن أحمد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إنه " تلقى إتصالات من قبل نائب رئيس النادي يحاول إقناعه بالعدول عن الإستقالة والعودة لتدريب الفريق".

وأضاف،" ورغم المحاولات الجادة من قبل ادارة النجف الا انني مازلت مصمماً على الاستقالة وأن شرط العودة مرهون بدفع مستحقاتي المالية نقداً وليس بواسطة صك مؤجل، رغم إتفاق الادارة مع اللاعبين على الدفع بصكوك مؤجلة الى يوم الخامس عشر من كانون الثاني الجاري".

وكان حسن أحمد قد قدم إستقالته من تدريب فريق النجف واشترط دفع مستحقاته ومساعديه واللاعبين من اجل العودة، وبعد الاستقالة جرت مفاوضات مع مدرب المنتخب الاولمبي العراقي عبد الغني شهدت تعثر في اللحظات الاخيرة قبل الاتفاق النهائي.





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