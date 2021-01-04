اخلاء مركز تسوق في نيويورك بعد الاشتباه بسيارة مفخخة

2021/01/04 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أخلت الشرطة الأمريكية مركز تسوق في منطقة كوينز بولاية نيويورك بعد الاشتباه بسيارة مفخخة بعبوات غاز البروبان.وبحسب صحيفة الـ/ديلي ميل/ فإن الشرطة أخلت مركز كوينز بليس التجاري بعد أن تلقت مكالمة بشأن السيارة المشبوهة المتوقفة على طول شارع كوينز بوليفارد .وقامت فرقة المتفجرات التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك بالتحقق من السيارة وأعلنت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.وفقا لقناة "NBC" فإن المواطنين اتصلوا بالشرطة بعد رؤية علب صغيرة موجودة على المقعد الخلفي للسيارة والتي ظهر أن لوحات ترخصيها مسروقة.وذكرت الشبكة أنه كان مصلق على العلب عبارة Black Lives Matter، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن السائق./انتهى3

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