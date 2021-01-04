الاعلان عن فتح الحدود كافة بين السعودية وقطر بدءا من مساء اليوم

2021/01/04 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح عن : اتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم./انتهى3

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