نائبان ديمقراطيان يطالبان بتحقيق فوري مع ترامب

2021/01/04 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا نائبان ديمقراطيان الـFBI للتحقيق مع الرئيس دونالد ترامب بعد نشر تسجيل صوتي له يطلب فيه من سكرتير ولاية جورجيا “إيجاد” نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع جو بايدن.

واعتبر النائبان تيد ليو وكاثلين رايس في رسالة تم توجيهها إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي أن جوهر المكالمة يجب أن يؤدي إلى تحقيق جنائي كامل.

وقالا: “بصفتنا عضوين في الكونغرس ومدعيين عامين سابقين، نعتقد أن ترامب متورط في استدراج عدد من الجرائم الانتخابية أو التآمر لارتكابها.



لذلك نطلب منكم فتح تحقيق جنائي فوري مع الرئيس”.

وأضافا: “الدليل على تزوير الانتخابات من قبل السيد ترامب أصبح الآن واضحا كالنهار.



وبالنظر إلى الدليل الواقعي المتوفر، فإننا نقوم بإحالة جنائية إليك لفتح تحقيق مع ترامب”.

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