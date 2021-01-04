الصحة: المناعة المجتمعية بدأت تظهر مع انخفاض معدلات الإصابة بكورونا

2021/01/04 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، الاثنين، إن المناعة المجتمعية بدأت تظهر مع انخفاض معدلات الإصابة بفايروس كورونا.وأضاف الحلفي في حديث للتلفزيون، أن “كورونا يمكن أن يتحور داخل العراق، والخوف ليس من الوافدين فقط”.وبين، أن “التحذير من لقاح فايروس كورونا لم يردنا بشكل رسمي”، متابعاً: “لدينا …

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