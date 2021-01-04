رسميا… “تحذير عراقي” من تحور كورونا داخل البلاد: المتعافون يصابون مرة ثانية بالالاف!

2021/01/04 | 22:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حذر مدير عام دائرة الصحة العامة، د.



رياض الحلفي، اليوم الاثنين، من تحور فيروس كورونا داخل البلاد، فيما كشف عن مفاجأة تخص السلالة الجديدة للفيروس التاجي.

وقال رياض الحلفي، في مقابلة متلفزة، إن “تراجع عدد الإصابات قد يكون أحد أسبابه زيادة علامات المناعة المجتمعية، وذلك بعد حدوث عدد اصابات كبير في الفترة السابقة نتيجة انتشار فيروس كورونا”، محذرا من “احتمالية حدوث تغير في السلالة الحالية قد يعيد اصابة المتعافين وزيادة عدد الاصابات بالالاف”.

ورجح الحلفي دخول “السلالة عبر وافدين من خارج العراق”، فيما أشار إلى إمكانية “حدوث تحور في سلالة كورونا الموجودة في العراق، خاصة وان السلالة الجديدة تحورت داخل بريطانيا وكل شيء محتمل”.

وكشف مدير عام دائرة الصحة العامة عن مفاجأة بخصوص الكشف عن السلالة الجديدة قائلا: “لا نمتلك حالياً الاجهزة الخاصة بالكشف عن السلالة الجديدة، ونتعاون مع الصحة العالمية بهذا الجانب”.

وأشار إلى أنه “بالنسبة للقاح كورونا، لن نعتمد فقط على لقاح فايزر الذي ستصلنا 1.5 مليون جرعة بل ايضاً سيأتينا ضمن مبادرة كوفافكس 16 مليون جرعة”، نافيا وجود “تحذيرات رسمية عالمية أو من الجهات المعنية من التطعيم بلقاح كورونا، وما ظهر من اثار جانبية آنية قليل جداً تصل نسبتها الى واحد بالمليون”.

وأكد الحلفي، أن “كل مواطن يأخذ لقاح سيتواجد بعيادة متخصصة لوقت بسيط وفي حال ظهر عليه اعراض تتم معالجته، وهدفنا تلقيح ما بين 40-50% من افراد المجتمع”.

وسلطت تقارير صحفية مؤخرا، الضوء على مخاوف من استخدام اللقاح المرتقب ضد فيروس كورونا بعد وصوله إلى العراق، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي في الموجة الثانية لتفشي كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، تعاقد العراق مع شركة فايزر على مليون ونصف المليون جرعة للقاح، فضلا عن تعاقدات أخرى مع فايزر وشركات أخرى منتجة للقاح.

وفي وقت يستمر العراق بتسجيل تراجع ملحوظ في إصابات كورونا، سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، 595 إصابة جديدة في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 1809 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 10مصابين بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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