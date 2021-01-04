وزير النقل للفرات: تم سحب الباخرة ومعالجة اللغم البحري

2021/01/04 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وزير النقل، ناصر الشبلي للفرات

تم سحب الباخرة ومن معالجة اللغم البحري

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