الصحة تفاجئ العراقيين عن الفيروس المتحور وتحذر من عودة إرتفاع الإصابات

2021/01/04 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت وزارة الصحة، العراقيين من فيروس كورونا المتحور.

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