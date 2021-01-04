الجامعة الأمريكية في السليمانية تعلن عن منح دراسية للطلبة المتفوقين

2021/01/04 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلنت الجامعة الأمريكية في العراق، السليمانية، عن تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الجدد من خريجي مرحلة الاعدادية “الطالبات وابناء الأقليات خصوصا” الذين حصلوا على 90% فما فوق في الإمتحانات الوزارية.في هذا الإطار ستوفر الجامعة دعما جزئيا او كلياً للطلاب المشمولين بالقرار، وذلك من خلال منحة تقدمها حكومة الولايات المتحدة بغية تشجيع …

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