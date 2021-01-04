تفاصيل بيان الاتفاق السعودي القطري.. وإشارة واضحة لمصر

2021/01/04 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر الصباح، الاثنين، إلى مصر في البيان الذي تلاه بشأن ما أطلق عليه "بيان العلا" للإعلان عن اتفاق بين السعودية وقطر على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

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